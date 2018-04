Conoce a la nueva novia de Leonardo DiCaprio, se trata de…

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Leonardo DiCaprio se ha dejado ver con su nueva novia, se trata de la modelo Camila Morrone.

De acuerdo con Vanguardia MX, Camila Morrone, es una modelo argentina, hija de la novia de Al Pacino.

Parece que uno de los solteros más codiciados de Hollywood ya está dejando libre el título. Todo va viento en popa entre Leonardo DiCaprio y la modelo Camila Morrone. Desde la primera vez que Camila y el actor fueron vistos juntos han pasado más de cuatro meses, siendo su más reciente parada en el festival Coachella donde más cariñosos se les pudo ver.

La argentina, de 20 años, estuvo presente en Indio, California junto al ganador del Oscar en la zona VIP del evento y de acuerdo con Daily Mail, no se quitaron las manos de encima. Un espectador comentó que se veían muy "felices y sonrientes".

[04/14/18] More snaps of Leonardo DiCaprio and Camila Morrone at the Neon Carnival, Coachella, in California. (c)#LeonardoDiCaprio #CamilaMorrone pic.twitter.com/TfmHXLY46H