"Monarch: el legado de los monstruos" sorprende a la crítica

Legendary lanzó los dos primeros episodios de “Monarch: Legacy of Monsters” el 17 de noviembre en la plataforma streaming de Apple TV +, tiene la distinción de ser la primera serie live action del universo cinematográfico denominado como “MonsterVerse”.

Esta producción ha tenido una recepción muy positiva por parte de la crítica especializada, con los representantes de medios importantes en Estados Unidos que le dieron una aprobación del 90% en el Rotten Tomatoes con lo cual obtiene certificado de frescura y promete bastante.

El programa sigue a un par de hermanos que analizando los pasos de su padre, descubren la conexión de su familia con una organización y pretenden descubrir secretos de tres generaciones.

El show tiene como una de sus protagonistas centrales a Cate Randa, una ex maestra de escuela y sobreviviente del Día G que se entera que su familia tiene vínculos con Monarch, una organización que caza y estudia organismos terrestres masivos no identificados (MUTO).

Su búsqueda la pone cara en contacto Lee Shaw, interpretado en el presente (poco después de los eventos de la primera cinta de Godzilla 2014) por Kurt Russell dado que el programa alternará en distintos periodos su hijo Wyatt Russell como su contraparte juvenil de 1950.

Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, John Goodman (retoma a su papel de Kong: Skull Island), Anders Holm , Joe Tippett y Elisa Lasowski, completan el elenco

El servicio streaming apostó fuerte realizando una importante inversión económica ya que el diseño de los monstruos que aparecerán serán de primer nivel, como si fuera para una película, confían que si tienen éxito quizá apuesten por seguir produciendo series de la franquicia.

El futuro de la saga a no puede ser más prometedor con Legendary Entertainment manteniendo la alianza con Warner Bros en lo que concierne a las producciones para cines.

En desarrollo está Godzilla x Kong: The New Empire cuyo estreno está programado exclusivamente en cines para el 12 de abril de 2024.

Monarch: el legado de los monstruos en su primera temporada tendrá 10 capítulos, luego del estreno con dos de ellos, los demás se irán liberando uno por semana hasta el 12 de enero.

