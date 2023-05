Monica Bellucci se une al reparto de “Beetlejuice 2”

Beetlejuice 2 sigue avanzando rápidamente ahora incorporaron a Monica Bellucci como parte de su elenco protagónico donde compartirá créditos con Michael Keaton y Jenna Ortega, de acuerdo con THR.

La actriz italiana de 58 años es reconocida por sus papeles en “James Bond Spectre” y “Matrix” tendrá un rol muy importante en la secuela de Beetlejuice ya que interpretará a la esposa del personaje titular, no se proporcionaron mayores detalles de su papel.

El irreverente fantasma que ofrece sus servicios como exorcista de vivos, prepara su regreso aunque Warner Bros se ha reservado la sinopsis, por ahora se sabe que volverá a cruzar su camino con una ahora adulta “Lydia Deetz” que volverá a ser interpretada por Winona Ryder y con la sorpresa de que ahora tiene una hija a quien dará vida Jenna Ortega que viene del éxito de la serie de Merlina y la cinta Scream VI.

La segunda entrega de Beetlejuice recientemente estableció su estreno para el 6 de septiembre del 2024 y contará con Tim Burton en la dirección además el guion parte de una idea de Alfred Gough y Miles Millar, la dupla que con el cineasta desarrollo Wednesday, por lo que el equipo creativo promete.

Monica Bellucci has been cast as Beetlejuice's wife in 'BEETLEJUICE 2'.



