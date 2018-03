Montserrat Oliver, conductora de nuevo reallity show

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La tarde de ayer, varios famosos arribaron a Cancún para iniciar las grabaciones del nuevo reallity show de Televisa, “Reto 4 elementos: Naturaleza extrema”, el cual contará con 32 participantes de diferentes ámbitos y la conductora será la bella Montserrat Oliver, quien en exclusiva para Novedades Quintana Roo compartió un poco más de este lanzamiento.

“Estoy muy emocionada con este proyecto, es lo que me gusta y bueno aquí estoy con cinco maletas, parece que me cambié de casa. Es un proyecto que se llama ‘Reto 4 elementos’, es una mezcla de ‘Survivor’ con ‘Ninja Warriors’, ‘X factor’ y demás donde habrá 32 participantes entre famosos, deportistas y más que estarán en ocho equipos de cuatro, dos hombres y dos mujeres, realizarán diversas pruebas y estarán encerrados en una aldea durante toda la temporada, algo así como ‘Big Brother’. Yo estaré por el momento conduciendo ya después me dirán si le entro o no a las competencias”, nos contó Montserrat Oliver, quien se encuentra ansiosa por ser parte de este nuevo lanzamiento de Televisa, el cual será la competencia directa de “Exatlón”.

“Reto 4 elementos” podrá ser visto a partir del 19 de marzo de lunes a jueves a las 20:30 por canal 5, donde se mostrará un 80 por ciento de las competencias y un 20 de lo que pase en la aldea con cada uno de los participantes, detalló Montse, quien recibió la invitación luego de grabar algunas cápsulas de Rusia 2018.

“De pronto me llamaron de la parte de entretenimiento de la empresa y me hicieron la propuesta, yo dije que si encantada sin pensar en nada más porque es algo que me gusta, aunque ahora que estuve haciendo unas cápsulas para Rusia y me lastimé los ligamentos de la mano, a ver cómo me va, porque no puedo hacer mucho, pero sé que será algo divertido. Lo que no sé es que pasará con el Mundial, se supone que sí iba a estar allá pero en esas fechas estaré en el reality, ya veremos”, detalló.

Montserrat Oliver y los participantes estarán cerca de 5 meses viviendo en una aldea en la Riviera Maya, situación que complica un poco a Montserrat pues además de las cápsulas que realiza para el Mundial Rusia 2018 se encuentra preparando un nuevo talk show al lado de su inseparable amiga Yolanda Andrade, “yo también me quedaré los cuatro o cinco meses que dura el reality pero tendré que estar viajando a la Ciudad de México para preparar el nuevo talk show que tendré con Yolanda para Unicable, aún no hay mucho definido así que ya luego te contaré”, dijo.

Montserrat Oliver se ha caracterizado por ser una mujer aventada y valiente gracias a las cápsulas salvajes que protagoniza en ciertos eventos deportivos, está claro que podría ser una buena contrincante para cualquiera de los participantes; sin embargo, está feliz de ser la anfitriona.

Las estrellas del equipo de actores son Jessica Coch, Ferdinando Valencia, Estefanía Ahumada y Salvador Zerboni; mientras que el grupo de “renovados” se compone de Manu Negrete, Karenka, Gloria Aura y “El Rasta”. Por su parte, en el de conductores está Yurem, Daniela Fainus, Pedro Prieto y Caro Morán; en el de “fitness” se encuentra Fernanda López, Memo Corral, Pablo Gil Zaragoza y Thaily Amezcua. En el de modelos figuran Jeff Kellerman, Brenda Kellerman, Mónica Gómez y Fer Sagreeb, mientras que en el de luchadores participarán Hahastary, Bengala, Lady Shani y Australian Suicide. De igual forma, los deportistas que serán parte de esto son Isaac Terrazas, Mariana Barby Juárez, Johan Rodríguez y Lorena Dromundo; finalmente en el grupo de comediantes estarán Chevo, Ale Rivera “La Jarocha”, Mauricio Garza y Mónica Escobedo.