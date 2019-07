Montserrat Olivier confiesa por qué no se casó con Yolanda Andrade

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Montserrat Olivier dijo por qué no es ella la que se casó con su amiga y expareja Yolanda Andrade, quien el pasado junio de 2019 reveló que hace algunos años celebró una boda simbólica con una de sus parejas en Ámsterdam.

De acuerdo con información de Univisión, todo comenzó cuando el 18 de junio Andrade le confesó a la propia Montserrat, a través de un video detrás de cámaras de su programa Montse & Joe, que se había casado simbólicamente en Ámsterdam años atrás, pero se reservó la identidad de con quién lo hizo.

Mucho se comenzó a especular sobre quién sería esa persona, a la que Andrade calificó de "muy famosa". El pasado 18 de julio, la cantante Melissa Galindo, también expareja de Andrade, negó que haya sido ella la misteriosa mujer con quien Yolanda contrajo nupcias en Europa.

Ahora, en declaraciones para el programa Sale el Sol, Oliver también habló sobre este episodio y aclaró por qué no fue ella la que se casó con su hoy amiga y compañera de programa: " ¿Para qué se casa uno? ¿Para andarse divorciando? No, qué va. Igual mis papás duraron toda la vida casados, pero estas épocas han cambiado", dijo Oliver, de 53 años.

Montserrat ya sabe lo que es el matrimonio pues se casó con un argentino, de nombre Henrick y del que poco se sabe, a los 23 años y se divorció antes de tener hijos.

Por otra parte, a la modelo se le preguntó si sabía quién es la susodicha con la que Andrade dice haberse casado hace años o si conocía más detalles sobre aquel episodio.

"Yo no sé nada. Tengo prohibido hablar, ya hace mucho de eso. Yo ni fui, fue en Holanda, ni me invitó la canija", dijo. Mezcalent

Respecto a cómo está su relación con su actual pareja, Yaya Kosikova, aclaró que las cosas van bien pese a que en redes sociales algunos usuarios señalen lo contrario.

"Ay, cómo joden con eso, me tienen harta. O sea, uno es dueño de sus redes, yo subo lo que se me hinche, ¿están de acuerdo?", aseguró.

"Si no subo algo, ya corté. Si no sé qué, ya no estoy trabajando. Ay no, qué barbaridad, de verdad, a veces hasta me da flojera".

"Siento que cada vez estamos más robotizados, nos están quitando el alma (las redes sociales), nada más estamos pendientes de las redes que son vidas falsas de las gentes, por eso hay tantos suicidios de niños, jóvenes y todo porque creen que no tienen la vida que tienen los demás", dijo la rubia conductora.

Además, Olivier confesó que algunos hombres han intentado seducirla, pero de una manera muy explícita mandándole fotos de sus genitales mediante las redes sociales. Mezcalent…

"Me han mandado una (fotos) de miembros. Sí, me han mandado muchas cosas. Gracias por sus regalos, pero no me gustan", relató.