Morrissey confirma que su madre falleció

Ciudad de México.-El cantante Morrissey confirmó que su madre, Elizabeth Anne Dwyer, falleció tras un período de mala salud, reportó NME.

"La muy querida madre y mejor amiga de Morrissey, Elizabeth Dwyer, falleció. Se llevará a cabo un servicio en Dublín, donde nació Elizabeth. Todos son bienvenidos", se indicó en un mensaje en el sitio web Morrissey Central.

El anuncio del deceso se produjo poco después de que el ex líder de la banda The Smiths le pidiera a sus fans que oraran por su progenitora, sobre quien dijo que no habría un mañana sin ella.

"Con esta voz rota les suplico, amigos míos, que ofrezcan oraciones de esperanza y oraciones de intercesión por la recuperación de Elizabeth Anne Dwyer, quien es mi madre y está en problemas, y quien es el único motivo de todas las cosas buenas y motivacionales de mi vida.

"Ella soy yo, y sin su vahaan koee kal hal... no hay mañana. No les pido más, porque no podría haber más que pedir", escribió el famoso en el sitio web.

Aunque no se sabe con exactitud, se cree que la madre del artista tenía más de 80 años.

Morrissey fue fruto de la relación que Dwyer tuvo con Peter Morrissey; nació en Davyhulme, Lancashire, y creció en Manchester; su progenitora fue una presencia constante en sus conciertos, e incluso asistió hace dos años al show que él dio en el London Palladium.

El último concierto de Morrissey se llevó a cabo en el SSE Wembley Arena de Londres en marzo, previo al cierre de localidades por el coronavirus.