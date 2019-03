¡Luto en la vecindad! Muere actor de “El Chavo del 8”

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A los 86 años falleció Abraham Stavans, quien es recordado por su papel como dueño de una feria en la mítica serie mexicana el Chavo del 8.

Aunque fueron pocas las apariciones de este en la producción, los seguidores no olvidan los enfados que le hacía sacar a Doña Florinda por la música y ruido de sus atracciones.

My beloved father, actor Abraham Stavans (1933-2019), died yesterday. His passionate performances and love for life are forever in memory. pic.twitter.com/lYrz3TgbPJ