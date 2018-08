El cáncer se lleva a la Reina del Soul: Aretha Franklin

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Aretha Franklin, conocida como la Reina del Soul, murió este jueves a los 76 años de edad. La gran cantante se encontraba delicada de salud tras una larga y tortuosa batalla contra el cáncer.

De acuerdo con su publicista, la cantante murió en su casa de Detroit, informa el portal web lopezdoriga.com.

Franklin se encontraba semiretirada de los escenarios desde 2017, cuando dio una actuación en Filadelfia. Su actividad pública disminuyó con el tiempo desde que se le diagnosticara cáncer en 2010.

Durante su extensa carrera, recibió distintos reconocimientos, incluyendo 18 Grammys, la Medalla de la Libertad de EE.UU. y el título de “la mejor cantante de todos los tiempos” por parte de la Revista Rolling Stones.

Entre sus éxitos más recordados se encuentran Respect, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman y I Say a Little Prayer.