Billy Miller, actor de Hospital General, muere a los 43 años.

El famoso actor Billy Miller, que participó en cintas como Francotirador, Yuma y Lazos de Sangre, murió a los 43 años, no se ha revelado la causa de muerte.

De acuerdo con Deadline, la estrella murió dos días antes de cumplir 44 años, todavía hace una semana el actor fue captado por las calles de Hollywood donde lucía con buena salud, lo que ha llamado la atención de sus fans, pues siempre fue una persona sana.

El actor se abrió camino en las novelas de Estados Unidos como All My Children y The Young and the Restless, que lo hicieron ganador de tres premios Emmy, entre ellos Mejor Actor de Reparto.

I'm so sad to hear of Billy Miller's passing. His infectious charm and warmth left lasting impressions on all of us who were lucky enough to have him in our lives. Im gonna miss that mischievous smile. Love you Billy. pic.twitter.com/kTnML9Zxlw