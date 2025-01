Muere Britt Allcroft, creadora de la serie ‘Thomas y sus amigos’

La creadora de la serie infantil ‘Thomas y sus amigos’, Britt Allcroft, ha fallecido a los 81 años, según anunció el cineasta Brannon Carty a través de X (antes Twitter).

Allcroft, una figura influyente en el entretenimiento para niños, destacó por su labor como productora al adaptar los libros de la Railway Series, escritos por el reverendo Wilbert Awdry, en la década de 1980.

La serie debutó en 1984 bajo el nombre de ‘Thomas & Friends’, logrando un éxito rotundo antes de adoptar su título completo, ‘Thomas the Tank Engine & Friends’. Desde entonces, el programa se convirtió en un fenómeno cultural, marcando generaciones de niños con sus historias.

"A lo largo de los años de conocer a Britt, desarrollamos una conexión cercana", escribió Carty, quien dirigió el documental de 2023 ‘An Unlikely Fandom: The Impact of Thomas the Tank Engine’.

"Fue verdaderamente un privilegio tenerla como mentora y amiga, y estoy muy contento de que tantos fans pudieron conocerla en la proyección en Nueva York de 'An Unlikely Fandom'. Fue un honor absoluto tenerla en nuestro documental, y desde entonces ha permanecido como una defensora vocal de nuestra causa", declaró.