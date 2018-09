Luto en Hollywood: muere Burt Reynolds

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El actor y comediante Burt Reynolds ha muerto este jueves a los 82 años, según ha informado su representante, Erik Kritzer, a varios medios especializados en cine. Todavía no ha transcendido la causa del fallecimiento del intérprete, que estuvo nominado a un Oscar por su actuación en Boogie Nights: juegos de placer.

Reynolds es conocido por actuar, entre otros, en filmes como Defensa, Carrera de locos, Amarga pesadilla, Los caraduras o Rompehuesos. El actor, estrella de la década de los 70, ha fallecido en un hospital de Florida por la mañana, según su representante, informa el portal de noticias del periódico El País.

También te puede interesar: Revelan las causas de la muerte de Dolores O’Riordan

Una de las últimas veces que Reynolds apareció en público fue en 2017. Lo hizo del brazo de Robert De Niro en el estreno del Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York. Entonces se le vio muy deteriorado, tanto que le dieron una silla en la alfombra para que pudiera hablar con un número limitado de medios de prensa.

Muy desmejorado, con aspecto frágil y la ayuda de un bastón, Burt se presentó ante sus fans sin dejar de sonreír. "Me alegro de ver al señor De Niro, a quien amo, y... ya sabes, a toda la gente que conozco", dijo entonces Reynolds, que habló antes del estreno de Dog Years, película en la que interpretó a una estrella de cine envejecida que se da cuenta de que sus mejores días han pasado.

Reynolds también estaba trabajando en el último proyecto de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, que se estrenará en verano de 2019 en cines. La última película del creador de Kill Bill se ambienta en Los Ángeles en 1969. La trama sigue a un actor veterano de wéstern para televisión, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), y a su doble de acción, Cliff Booth (Brad Pitt), mientras tratan de hacerse un hueco en un Hollywood en un brutal proceso de cambio a finales de esa década, lo que ha llevado a ambos, intérpretes de la vieja escuela, a sentirse expulsados de la industria.

A los 74 años, en 2010, el veterano actor se sometió a una cirugía de corazón. El año anterior, el intérprete estuvo un tiempo en una clínica de rehabilitación para drogadictos para desengancharse de su adicción a los calmantes recetados que tuvo tras una operación de espalda.

Reynolds hizo pública su rehabilitación en su momento para alentar a otros con la misma adicción a buscar ayuda profesional. También habló sobre su dependencia a los somníferos para aliviar el dolor de una enfermedad de las articulaciones que sufrió tras una fractura de mandíbula.