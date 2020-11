Muere David Prowse, “Darth Vader”, a los 85 años de edad

El actor David Prowse, conocido por interpretar a Darth Vader en la trilogía original de Star Wars, falleció en las primeras horas de este domingo 29 de noviembre, a la edad de 85 años.

Prowse, que era el hombre detrás de la armadura de Darth Vader en "A New Hope", "The Empire Strikes Back" y "The Return of the Jedi"; también era ampliamente conocido en Reino Unido por una campaña de concienciación vial que enseñaba a cruzar a los niños la calle y por la que en el año 2000 recibió la Orden del Imperio Británico.

Su físico (2 metros de altura y 118 kg de peso) fue determinante para que George Lucas le diera el papel de Darth Vader, aunque al final hubo problemas entre ambos cuando el director decidió prescindir de su voz en el montaje final.

Tras su rol en Star Wars permaneció apartado del cine, pero previamente realizó otros papeles en películas como La Naranja Mecánica e interpretó hasta a Frankenstein.

La noticia de su muerte fue anunciada oficialmente por la agencia Bowington Management en Twitter. Sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento.

It's with great regret and heart-wrenching sadness for us and million of fans around the world, to announce that our client DAVE PROWSE M.B.E. has passed away at the age of 85. #DaveProwse @starwars #DarthVader #GreenCrossCodeMan #iconic #actor #bodybuilder #MBE pic.twitter.com/dL2RmdIqg8