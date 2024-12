Muere Dayle Haddon, ícono de la moda, por presunto envenenamiento

Dayle Haddon, reconocida modelo y actriz canadiense, falleció este viernes a los 76 años en el hogar de su yerno, el actor Marc Blucas, en el condado de Bucks, Pensilvania.

Según reportó Deadline, la causa de su muerte podría estar relacionada con un presunto envenenamiento por monóxido de carbono debido a una falla en el sistema de calefacción de la propiedad.

Dayle Haddon was a great Canadian. She revolutionized her industry, and she used her voice, time, and energy to lift other women up.



My condolences to her daughter, Ryan, and everyone who loved her. She will be missed. pic.twitter.com/cODPCJRZ5w