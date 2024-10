Muere Di’Anno, exvocalista de Iron Maiden, a los 66 años

Paul Di'Anno, el primer vocalista de la legendaria banda de heavy metal Iron Maiden, falleció a los 66 años, según confirmó su discográfica Conquest Music y la propia agrupación.

Di'Anno, quien fue vocalista de Iron Maiden entre 1978 y 1981, dejó una huella imborrable en los primeros años de la banda, contribuyendo a sus álbumes debut Iron Maiden (1980) y Killers (1981).

Monday 21st October 2024



We are all deeply saddened to learn about the passing of Paul Di'Anno earlier today. Paul's contribution to Iron Maiden was immense and helped set us on the path we have been travelling as a band for almost five decades. His pioneering presence as a… pic.twitter.com/pqskpLPBwc