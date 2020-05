Muere ex estrella de la WWE; el luchador se encontraba desaparecido

ESTADOS UNIDOS.- Autoridades de Los Angeles confirmaron el fallecimiento de Shad Gaspard, ex luchador de la WWE, el cual, se encontraba desaparecido después de ser arrastrado por las olas del mar en una playa de Venice Beach de el pasado domingo 17 de mayo.

#PierIC at 2:19AM @lacolifeguards @LACOFD @LAPDHQ respond to #VenicePier to a report of a body along the shoreline that matches the description of Sunday’s missing swimmer. Crews on-scene extricate from the water and transfer to @lacountymec pic.twitter.com/b5xYmCOBkj