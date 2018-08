Por disparos, muere Fabio Melanitto, ex integrante de Uff

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Manolo Torres, manager de Fabio, revela que fueron cuatro disparos los que recibió en la cabeza el cantante. Los hechos ocurrieron al salir de su domicilio en la colonia Narvarte de la delegación Benito Juárez.

Tras los rumores sobre la muerte de Fabio Melanitto, ocurrida la tarde de este miércoles, su representante Manolo Torres confirma la noticia, informó el portal Multimedios.

Es en Bailadísimo que mediante una llamada con la reportera María Luisa Valdés, que el manager del cantante confirmó que los hechos ocurridos la tarde de este 15 de agosto en la Ciudad de México.

Según el reporte, el incidente ocurrió por la tarde, cuando el joven estaba por abordar su motocicleta junto a su novia, de quien se desconoce el nombre, sin embargo se sabe es de nacionalidad Colombiana.



“Llegó una persona, él se estaba subiendo a su moto, iban ir a comer, esto fue en la colonia del valle, se acercó un tipo y le dio cuatro tiros en la cabeza…” declaró Manolo. “Eso es lo único que sabemos. Hace apenas una hora nos pudimos comunicar con su hermano, pero su papá no sabe nada, su mamá no sabe nada, además de todo el hermano nos pidió no decir nada porque su mamá está bastante enferma…”.

#InformaPGJ Se inició una carpeta de investigación por la muerte de un hombre de nacionalidad venezolana; los hechos ocurrieron en la colonia Narvarte delegación #BenitoJuárez — Procuraduría CDMX (@PGJDF_CDMX) 16 de agosto de 2018

Por otra parte, Ivonne Montero, ex esposa del integrante de UFF y con quien tiene una hija, reaccionó vía telefónica con Maguicha, pues desconocía la noticia y es mediante la periodista que se enteró.



“No me digas eso. ¿En dónde?, ¿en zacatecas?, ¿cómo fue que pasó? . Voy a colgar” - fueron las primeras declaraciones de la cantante sobre el padre de su pequeña.



Hasta el momento, tanto la familia de Fabio como su novia, no ha dado declaraciones al respecto y se espera pronto se den a conocer más detalles acerca de lo ocurrido.



"De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima circulaba en compañía de su pareja a bordo de una motocicleta, cuando una persona se acercó, le disparó y se dio a la fuga", detalló la Procuraduría General de Justicia capitalina en un comunicado, informó Milenio.

La dependencia informó que en el lugar se hallaron tres casquillos percutidos y que Policías de Investigación ya solicitaron las videograbaciones de cámaras cercanas para localizar al responsable del crimen.

Fabio, de 33 años, era originario de Venezuela y en sus redes sociales había anunciado recientemente que él y los otros integrantes de la banda, surgida a finales de los 90, estaban trabajando para un posible reencuentro.