Muere Francesc Picas a los 53 años, integrante de Locomía

Francesc Picas, quien fue integrante de Locomía, murió a los 53 años en Barcelona, aunque no revelaron la causa de muerte.

Falleció Francesc Picas, ex integrante de la agrupación "Loco Mia" 🙏🙏 pic.twitter.com/IsS8E5G1c9

El intérprete de "Obsesiva" reveló hace unos meses que estaba en desacuerdo con hacer un documental o una película sobre su historia con el grupo, pues aseguró que los ejecutivos intentaban crear toda una ficción de lo que realmente había sido y no quería manchar el honor y la historia del grupo de esa forma.

"En la película los guionistas me insistían a decir cosas que no eran reales. Ellos querían mi firma y que yo firmara como que daba fe de todo el discurso, y pues tú sabes el poder de una película: esa será la verdad oficial y para todo el mundo. Yo no podía firmar eso” .