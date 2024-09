Muere Frankie Beverly, legendario cantante de soul y R&B, a los 77 años

Frankie Beverly, icónico cantante de soul y líder de la banda Maze, falleció a los 77 años, según confirmó su familia a través de un comunicado.

Aunque las causas de su muerte aún no han sido reveladas, su familia expresó que se encuentran en un proceso de duelo, solicitando respeto por su privacidad. "Vivió su vida con alma pura como uno diría, y para nosotros nadie lo hizo mejor", señaló la familia en su mensaje.

Beverly, nacido en Filadelfia en diciembre de 1946, dejó un legado imborrable en la música soul y funk. En 1970, formó la banda Maze, que alcanzó el éxito con clásicos como "Before I Let Go", un tema que el propio cantante describió como crucial en su carrera.

Éxitos e impacto de la banda Maze en Filadelfia

En una entrevista para Billboard en 2019, Beverly comentó: "Simplemente pensé que era una canción genial, pero nunca pensé que sería tan importante". Otros éxitos de la banda incluyen "Joy and Pain", "We Are One" y "Golden Time of Day".

Después de más de cinco décadas en los escenarios, Frankie Beverly se retiró en julio de este año, ofreciendo su último concierto en su ciudad natal, Filadelfia. Sus seguidores lo despidieron con gran afecto, destacando su influencia en la música y su dedicación a sus fans.

El impacto de Beverly en Filadelfia fue tan significativo que, en mayo de este año, la cuadra 6000 de Norwood Street, donde creció, fue renombrada como "Frankie Beverly Way", un tributo a su legado musical.

El comunicado de la familia concluyó con un mensaje emotivo: "Ámense unos a otros como él quisiera eso para todos nosotros".

(Con información de Reforma)