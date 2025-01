Muere Jeannot Szwarc, el director detrás de ‘Tiburón 2’ y ‘Supergirl’

El cineasta francés Jeannot Szwarc, conocido por su trabajo en películas emblemáticas como ‘Tiburón 2’ y ‘Supergirl’, falleció esta semana a la edad de 85 años.

La actriz Jane Seymour, quien protagonizó su película ‘Pide al tiempo que vuelva’, confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

Jeannot Szwarc, French Director of 'Jaws 2' and 'Somewhere in Time,' Dies at 85 https://t.co/tRM4AW8Kz2