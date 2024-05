Muere Johnny Wactor, actor de ‘General Hospital’ en intento de robo

Hollywood está de luto, tras la muerte del actor Johnny Wactor, que participó en la serie ‘General Hospital’ y quien perdió la vida tras ser baleado en un intento de robo en Los Ángeles, California.

New York Post y el portal de entretenimiento TMZ reportaron que el sábado, tres hombres trataban de robarse el convertidor catalítico del automóvil del actor cuando fueron sorprendidos por él.

La madre de Wactor reveló que su hijo había salido de su trabajo en un bar en compañía de una colega cerca de las 3:25 de la madrugada cuando vio a tres personas con el rostro tapado merodeando alrededor de su vehículo.

Pensando que lo iban a remolcar, Wactor se acercó a ellos pero rápidamente se dio cuenta que la situación era otra.

ICYMI: 'General Hospital' Actor Johnny Wactor Shot, Killed During Robbery Attempt | Click to read more 👇 https://t.co/nKzhKdQZLn