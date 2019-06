Muere la escritora y empresaria de moda Gloria Vanderbilt

Agencias

Nueva York.- Gloria Vanderbilt, la intrépida heredera, artista y romántica que comenzó una vida extraordinaria como la "pobre niña rica" de la Gran Depresión, sobrevivió tragedias familiares y múltiples matrimonios y reinó en la década de 1970 como una diseñadora de jeans pionera, murió el lunes a los 95 años.

Vanderbilt era tataranieta del financiero Cornelius Vanderbilt y madre del periodista de CNN Anderson Cooper, quien anunció el deceso en un obituario transmitido por la cadena el lunes por la mañana.

Cooper dijo que Vanderbilt falleció en su casa rodeada de amigos y familiares. Padecía un cáncer estomacal, señaló.

"Gloria Vanderbilt fue una mujer extraordinaria, que amó la vida, y la vivió bajo sus propios términos", dijo Cooper en un comunicado. "Era pintora, escritora, y diseñadora, pero también una madre, esposa y amiga extraordinaria. Tenía 95 años, pero si le preguntan a cualquier allegado, les dirá que era la persona más joven que ha conocido, la más genial, y la más moderna".

Su vida fue cubierta por la prensa sensacionalista desde la niñez, pasando por sus cuatro matrimonios y sus tres divorcios. Se casó por primera vez a los 17 años, lo que llevó a su tía a desheredarla. Sus maridos incluyeron al celebrado director de orquesta Leopold Stokowski y al laureado director de cine y televisión Sidney Lumet. En 1988, presenció el suicidio de uno de sus cuatro hijos.

En internet, fue homenajeada por celebridades y admiradores de su ropa por igual. La actriz Alyssa Milano la llamó "una mujer increíble", la actriz Dana Delany dijo que atesora una de sus pinturas, y una usuaria de Twitter recordó los jeans amarillo canario de Vanderbilt que usó en la escuela secundaria.

Vanderbilt fue una talentosa pintora y collagista que también actuó en teatro ("The Time of Your Life" en Broadway) y televisión ("Playhouse 90", ''Studio One", ''Kraft Theater", ''U.S. Steel Hour"). Fue una diseñadora de telas que se convirtió en una entusiasta de las prendas de mezclilla de diseñador. Alta, ultradelgada y de cabello oscuro, Vanderbilt se asoció con Mohan Murjani, que con una campaña publicitaria de un millón de dólares en 1978 convirtió la marca de Gloria Vanderbilt con el sello del cisne blanco en una sensación.

En su momento cumbre en 1980, la firma generaba ventas por más de 200 millones de dólares. Y décadas después, los jeans de diseñadores de renombre — de vestir o informales— siguen siendo una prenda básica en el guardarropa femenino.

Vanderbilt escribió varios libros, incluyendo una crónica de su vida amorosa publicada en el 2004, "It Seemed Important at the Time: A Romance Memoir", en la que nombró a personalidades como Errol Flynn, con quien salió de adolescente; Frank Sinatra, por quien dejó a Stokowski; Marlon Brando y Howard Hughes.

Alegó que su único matrimonio feliz fue con el escritor Wyatt Cooper, con quien estuvo hasta la muerte de éste en 1978, a los 50 años. Su hijo Anderson Cooper calificó sus memorias como "un libro estupendo; es como un 'Sex and the City' más viejo".