Muere la leyenda de la bossa nova, Sergio Mendes a los 83 años

Sérgio Mendes, el célebre músico brasileño ganador del Grammy, conocido mundialmente por su icónica canción ‘Más que nada’, falleció a los 83 años luego de varios meses luchando contra los efectos del COVID prolongado.

La familia confirmó a través de un comunicado que Mendes falleció el jueves 5 de septiembre.

El pianista, compositor y arreglista dejó un legado imborrable en la música, y su partida ha dejado un gran vacío en el mundo artístico.

‘Más que nada’, una de sus composiciones más emblemáticas, jugó un papel crucial en la popularización de la bossa nova a nivel internacional durante la década de 1960.

Today the Brazilian bossa nova and jazz legend Sérgio Mendes has passed at 83…



Mendes played with Antônio Carlos Jobim (regarded as a mentor) and many U.S. jazz musicians who toured Brazil.



In this video Sergio Mendes & Brasil 66 are performing "Mas Que Nada"