Muere Nicky Katt, actor recordado por su papel en 'Friends'

El actor Nicky Katt, reconocido por su papel en la película Dazed and Confused (1993) y su participación en la serie Friends, falleció a los 54 años, según confirmó el Departamento de Policía de Los Ángeles.

La noticia de su muerte fue reportada inicialmente el sábado 13 de abril, pero se oficializó el lunes 14 mediante un comunicado de las autoridades.

"Dazed and Confused" actor Nicky Katt died by suicide at his home in California.



