Muere Paul Reubens, actor que interpretó a ‘Pee-wee Herman’

El actor Paul Reubens, mejor conocido por interpretar al personaje Pee-wee Herman en televisión y cine, falleció a la edad de 70 años.

Según un comunicado de su equipo, el actor falleció la noche del domingo.

Paul Reubens, who created and starred as the character Pee-wee Herman on stage, television and the big screen, has died. He was 70 https://t.co/LGs4F0dvLM pic.twitter.com/BaVup13gqZ