Muere Sinéad O'Connor a los 56 años; cantante polémica de los 90’s

La cantante irlandesa Sinéad O'Connor murió a los 56 años, informó su familia este miércoles 26.

Hasta el momento no se tiene información oficial acerca de la causa de su desafortunado fallecimiento.

Es recordada por su impecable versión de 'Nothing Compares 2 U', escrita por el legendario Prince. Esta canción fue parte de su disco 'I Do Not Want What I Haven't Got' de 1990.

33 años de 'Nothing Compares 2 U', la gran canción escrita por Prince que Sinéad O'Connor convirtió en una de las más exitosas de la historia, como parte de su disco 'I Do Not Want What I Haven't Got' #SineadOConnor

pic.twitter.com/3hnezSnhq8 — QRP - Quarter Rock Press (@QRPoficial) July 26, 2023

Sinéad O'Connor nació el 8 de diciembre de 1966 en Dublín, Irlanda. Tuvo una niñez complicada, pero por fortuna encontró un lugar seguro en la música.

Años atrás, la cantante se había convertido al Islam y cambió su nombre a Shuhada' Sadaqat.

Por muchos años tuvo que lidiar con su trastorno bipolar, ocasionando que varias veces atentara contra su vida.

Envuelta en polémica

Muchos consideran que su carrera se fue para abajo en 1992, tras romper en una de sus presentaciones, una fotografía del entonces Papa Juan Pablo II.

En el programa Saturday Night Live, O’Connor decidió cantar ‘War’ de Bob Marley con un ligero cambio en la letra. Justo cuando decía ‘tenemos confianza en la victoria, del bien sobre el mal’, agarró una foto del Papa y la rompió.

El día que cancelaron a Sinead O'Connor tras romper una foto del Papa Juan Pablo II durante su presentación en vivo en SNL tras cantar "War" de Bob Marley y cambiar parte de su letra para denunciar el abuso infantil. Fue en 1992. pic.twitter.com/kcFr3waNbf — Nicolás de León (@salocinuy) July 26, 2023

Esto lo hizo como protesta por los cientos de casos de abuso infantil por parte de la Iglesia católica.

Muchos creyentes tomaron su acción como un insulto a su religión. Razón por la cual su carrera poco a poco se fue apagando.

Discos más destacados

El león y la cobra -1987-

Universal Mother -1992-

Faith and Courage -2000-

Theology -2007-

How about I be me -2012-

(Con información de Reforma)