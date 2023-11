Muerte de Canserbero: Nuevos hallazgos en la tumba del rapero desatan controversia

En un giro sorprendente, la Fiscalía venezolana ha decidido reabrir el caso del fallecido rapero Canserbero, cuya muerte en 2015 ha sido marcada por la polémica y las inconsistencias en la versión oficial. Los hermanos Guillermo Amestica y Natalia Amestica, presentes en el lugar de los hechos, han sido imputados por obstrucción a la administración de justicia y falso testimonio.

La nueva investigación, liderada por el fiscal Tarek William Saab, reveló que durante el proceso se detectaron alteraciones en la escena del crimen hace casi ocho años.

Se señala que los Amestica proporcionaron información que no concuerda con la realidad de los hechos, lo que llevó a la imputación de cargos en su contra.

La Fiscalía ordenó la exhumación del cuerpo de Canserbero este viernes, cuyo nombre real era Tirone José González Orama, y los resultados son impactantes.

El director de Homicidios informó que se encontró solo la osamenta, con ausencia de tejidos blandos, y se verificaron múltiples fracturas, incluyendo craneal, cervical, toráxica y en extremidades superiores.

Aunque las lesiones son compatibles con una caída de altura, aún no se puede determinar si hubo o no fuerza mecánica involucrada. Además, se descubrieron lesiones contusas que no estuvieron registradas en el protocolo de autopsia, como una fractura en el maxilar derecho y en ambas extremidades superiores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Universal (@eluniversal)

Estos hallazgos han generado especulaciones y cuestionamientos sobre la versión original de los hechos. La tumba de Canserbero se ha convertido en un santuario para sus seguidores, quienes expresan su conmoción y llevan flores en memoria del artista.

Aunque los hermanos Amestica se encuentran fuera de Venezuela, la incógnita sobre la emisión de órdenes de detención internacional persiste. Se especula sobre posibles nexos políticos que pudieron influir en el curso de la investigación, incluyendo supuestas relaciones con el exgobernador de Aragua, Tareck El Aissami.

¿Cómo murió Canserbero?

Canserbero falleció el 28 de enero de 2015, a los 26 años, tras presuntamente arrojarse de un edificio luego del asesinar a su amigo Carlos Molna, lo que llevó inicialmente a calificar su muerte como un homicidio-suicidio.

Según con los hechos, Natalia Améstica, esposa de Monla, aseguró que el cantante de rap atacó con un cuchillo a su mejor amigo a causa de un ataque de esquizofrenia y después se lanzó del octavo piso de un edifico de su natal Maracay.

Con información de NTN24.