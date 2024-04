Muestra Paty Cantú su lado más dark en su 'funeral'.

En su reciente lanzamiento titulado "Mi Funeral 2.0", la talentosa cantante Paty Cantú nos sorprende con una nueva faceta más oscura y enigmática. Este sencillo, estrenado el pasado jueves junto con su respectivo videoclip, marca un hito en la evolución artística de Cantú, quien busca explorar nuevos horizontes musicales.

"Todo el concepto, de alguna manera, va de la mano con esta etapa de mi vida en la música, porque en cada álbum trato de evolucionar. Además, en esta etapa de mi vida donde soy artista independiente, no me quiero quedar con ganas de nada", platicó la tapatía.

"Siempre me han gustado estos géneros de literatura y cine de misterio, de asesinatos, muerte, mensajes ocultos, por eso me emocionó meter esa parte dark de mí en todo este concepto del sencillo y el videoclip.

En la canción, Cantú habla metafóricamente sobre su funeral a manera de reflexión sobre los obstáculos y las veces que se ha tenido que "romper" para volver a comenzar, mientras que en el video, grabado en una vieja finca en Ciudad de México, la temática del performance gira alrededor de la cultura dark, desde los vestuarios, el maquillaje y la escenografía.

Algo distintivo también en el visual, es la participación de distintos artistas como Ximena Sariñana, Lasso, Bruses y Saibú.

Lo mejor, adelanta la artista, es que al menos dos de sus invitados en el video, estarán en el próximo concierto que dará en el Teatro Diana el 3 de mayo.

El espectáculo que ofrecerá en la Ciudad es parte de su "Feliz Breakup Tour", la gira más importante en lo que va de sus 20 años de carrera.

"Es la más significativa para mí, por eso me involucré en todo. A través de la música y la producción hago como una analogía de todas las facetas que he pasado, todas las versiones que he sido y que ya no quiero ser", dice.