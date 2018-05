Llora el teatro mexicano muerte de Fela Fábregas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO, Rafael Sánchez Navarro, hijo de Fela Fábregas, informó que este sábado 12, al mediodía, se le rendirá un homenaje luctuoso a la productora teatral.

La productora teatral Fela Fábregas falleció ayer 10 de mayo a los 87 años de edad, por un paro cardiorrespiratorio; sus restos descansarán al lado de su esposo, Manolo Fábregas.

Sánchez Navarro detalló que dicha actividad se llevará a cabo en uno de los recintos del Centro Teatral Manolo Fábregas.

"Será en el lugar que ella construyó con mi padre y con tanto amor. Los teatros eran como su casa", puntualizó.

De acuerdo con información de Notimex, el hijo de la productora reveló que Fela presentía que era el final.

"Ya tenía 87 años y su salud se fue mermando en los últimos meses. No por algo en particular, simplemente por la vejez, el cansancio. Como decía ella: 'todo por usarse, se acaba'. Eso me lo dijo la semana pasada, ella sentía que era el final", declaró.

Al llegar a la agencia funeraria donde se velan los restos de quién junto con su esposo Manolo Fábregas fue uno de los pilares del teatro en México, resaltó que su madre fue una gran mujer.

"Fue el brazo derecho de mi padre durante toda su vida. Se conocieron tan jóvenes. Fueron más de 50 años de matrimonio y ella siguió adelante cuando él falleció".

Consideró que su muerte es una gran pérdida para el país, para el mundo del teatro; sobre todo para su familia, sus hermanos y sus amigos.

Cierre emotivo en @12_Princesas con un minuto de aplausos para despedir a la grande Fela Fábregas. 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/yE2j5vJkqe — Baya (@BayitaSwan) 11 de mayo de 2018

"La recordaré con todo el amor del mundo y con gran admiración. Fueron tantas enseñanzas que no se me ocurre compartir alguna", añadió acongojado.

Su hijo Manolo Sánchez Navarro confirmó la noticia de la muerte de Fela, quien es considerada como uno de los pilares del teatro en México, además de que gozaba del cariño y admiración de sus compañeros.

Sánchez Navarro informó que fue al mediodía de este 10 de mayo cuando ocurrió la muerte de su madre, quien recientemente cumplió, el 22 de marzo pasado, 87 años.

Los restos de la productora son velados en una agencia funeraria al sur de la ciudad, donde todo el viernes continuarán las pompas fúnebres para darle el último adiós.

Reacciones

Lamento la partida de Fela Fábregas, reconocida productora de teatro. Mi sentido pésame a sus familiares, amigos y a la comunidad teatral. pic.twitter.com/6rN4Z3IRPR — Ma Cristina García C (@mcristina_gc) 11 de mayo de 2018

Es triste informar del fallecimiento de nuestra querida Fela Fábregas. Descanse en paz. — Pati Chapoy (@ChapoyPati) 11 de mayo de 2018

Mi queridísima Fela Fábregas, te voy a extrañar mucho... 😔 — Angelica Vale (@angelicavale) 11 de mayo de 2018

Descanse el paz Fela Fábregas!!! — Horacio Villalobos (@Horacitu) 11 de mayo de 2018