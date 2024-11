Muñecas de Wicked en la mira: llevan a un sitio para adultos.

Las muñecas basadas en los personajes de la película Wicked, recientemente lanzadas por Mattel en colaboración con Universal Studios, dieron mucho de qué hablar por un error en el diseño de los empaques.

Según imágenes difundidas por el portal The Wrap, las cajas de las muñecas incluyen una dirección web incorrecta que redirige a un sitio de contenido explícito para adultos, Wicked.com, en lugar de la dirección oficial wickedmovie.com, que corresponde a la página de la película.

Este error aparece en la esquina inferior de las cajas, que presentan a las muñecas inspiradas en los personajes de Glinda y Elphaba, interpretadas por Ariana Grande y Cynthia Erivo en la adaptación cinematográfica. Aunque el error fue rápidamente identificado por los usuarios, tanto Mattel como Universal Studios no han emitido declaraciones oficiales al respecto.

El sitio web erróneo, Wicked.com, es conocido por su enfoque en material explícito para adultos, lo que ha generado inquietud, especialmente entre los padres de familia que ven en estas muñecas un producto dirigido al público infantil.

