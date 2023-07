Music Bank en México: todo lo que debes saber sobre el evento

Por segunda vez, el famoso programa de música ‘Music Bank’ de la cadena surcoreana KBS World, vendrá a México como parte de su gira mundial. La primera vez que pisaron tierras mexicanas fue en 2014, en su edición 14.

Varios grupos de kpop pondrán a gritar a miles de fanáticos mexicanos que han esperado por este momento.

¡Amigos! Habrá MUSIC BANK en México 🇰🇷🇲🇽



22 de octubre en el Palacio de los Deportes ✨ Con NewJeans, ITZY, AB6IX, (G)I-DLE, STAYC y THE NEW SIX 🫠🎵👌🏼pic.twitter.com/GFhObS1zhI