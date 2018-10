Conoce a los candidatos para ingresar al Salón de la Fama

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ya se anunciaron los nominados para ingresar al Salón de la Fama del Rock And Roll, el famoso museo ubicado en Cleveland, Ohio, que en esta ocasión postuló a The Cure, Radiohead, Roxy Music, Stevie Nicks y Kraftwerk, entre otros, para ser los nuevos integrantes.

El Rock And Roll Hall of Fame también difundió su lista de candidatos, donde también destacan Rage Against The Machine, Def Leppard, Devo y Janet Jackson.

Otros aspirantes a ocupar uno de los cinco espacios disponibles en el museo son MC5, The Zombies, Todd Rundgren, LL Cool J, Rufus & Chaka Khan y John Prine.

Los cinco nombres que serán inducidos se determinarán mediante votación de un jurado, entre académicos, periodistas, productores y expertos en la industria de la música, así como también por el público a través de la página web, y serán anunciados en diciembre próximo; mientras que la ceremonia oficial de incursión se celebrará el próximo 20 de marzo de 2019, en el Barclays Center de Brooklyn en Nueva York.

Para ser elegible para entrar en la institución, el primer single o álbum de cada candidato tuvo que ser lanzado en 1993 o antes, es decir hace 25 años.

Janet Jackson ya había sido nominada en 2016 y 2017, pero no logró alcanzar su inclusión, mientras que de los 15 artistas que figuran en la lista de este año, nueve también habían sido seleccionados anteriormente. Def Leppard siempre ha sido considerado junto a The Cure como uno de los grandes ausentes del Salón de la Fama.

En la edición anterior ingresaron Bon Jovi, The Cars, Dire Straits, The Moody Blues, Nina Simone y Sister Rosetta Tharpe, dejando fuera a los otros 13 nominados nominados (Eurythmics, Judas Priest, Kate Bush, Radiohead y Rage Against The Machine).

Con información de Excélsior y Debate.