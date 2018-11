Fan golpea a Morrissey durante concierto

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Una mala noche pasó el cantante Morrissey durante su concierto en California, cuando una persona logró subir al escenario y soltarle un puñetazo en el rostro; a pesar del incidente, el británico solo hizo una pausa en el show y continuó con la presentación.

El cantante británico Morrissey, de 59 años, fue golpeado en el rostro por un fanático, aunque se mencionó también que pudo tratarse de un asistente, durante su concierto de anoche en el Copley Symphony Hall de San Diego, California.

Que buen concierto el de ayer de Morrissey, lástima x los que se subieron al escenario en every day is like Sunday y lo obligaron a terminar antes, fue una lástima no escucharla completa! 🎼 pic.twitter.com/KRzOKf2lSY

También te puede interesar: Una de las mejores asistentes de Meghan Markle, renuncia

El incidente ocurrió cuando el otrora líder de The Smiths interpretaba su clásico temna Everyday is like sunday varias personas intentaron subirse al escenario y un sujeto logró evadir la seguridad para lanzarse contra el músico y propinarle un puñetazo en la cara.

El video publicado en Twitter parece mostrar a más asistentes corriendo al escenario para pelear después del incidente.

Let’s identify the guy that punched Morrissey in the face and get him banned. You can see it 0:19 sec #morrissey San Diego pic.twitter.com/B57D5tMNm9