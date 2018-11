Interrumpen grabación de video de Kanye West por tiroteo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades de Beverly Hills informaron que se suspendió la grabación de un video musical, que se realizaba dentro de una mansión de la zona, ya que sujetos armados dispararon contra el inmueble.

Este viernes se produjo una balacera cerca de un edificio de Beverly Hills (California, Estados Unidos) donde los raperos 6ix9nine y Kanye West filmaban un video musical, informa el portal TMZ.

También te puede interesar: Evacúan a Kim Kardashian por incendio cerca de Calabasas

Los testigos del incidente aseguran que se escucharon alrededor de ocho disparos dirigidos hacia ese lugar y suponen que los tiradores se encontraban en un coche.

Ambos artistas se encontraban dentro del inmueble cuando se produjo el ataque, así que se vieron obligados a interrumpir el rodaje y abandonar el lugar. Nadie resultó herido.

La intérprete Nicki Minaj también debía participar en ese proyecto, pero aún no había llegado a la escena cuando se registró el suceso.

There was a reported shooting at #tekashi69 music video yesterday in a Beverly Hills mansion which included #nickiminaj and #kanyewest. Nicki Minaj’s dressing room in the mansion was struck by a bullet. However, she was not there the time of the shooting… https://t.co/zrCHTSlKwn pic.twitter.com/XEbeEPtxcG