Musk critica a JLo por apoyar a Kamala y guardar silencio sobre Diddy

En medio de la jornada electoral presidencial de Estados Unidos, el CEO de Tesla, Elon Musk, ha causado polémica al emitir críticas hacia la cantante Jennifer López, quien ha expresado su respaldo a la actual vicepresidenta Kamala Harris en su contienda contra el republicano Donald Trump.

López compartió recientemente un video en sus redes sociales donde aparece junto a Harris en un mitin en Las Vegas, Nevada, haciendo un llamado a sus seguidores para apoyar a la candidata.

🚨🚨Attention!! See what Elon Musk said about JLo's support for Kamala: "She was Diddy's girlfriend, how many people did she warn about that?? Zero" pic.twitter.com/Xp9QSjsUYm