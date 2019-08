Ozzy Osbourne es un mutante genético: estudio

Omar Alberto Gutiérrez Linares

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Mutaciones en el ADN de Ozzy Osbourne permitieron que el ex integrante de Black Sabbath soportara excesivas cantidades de alcohol y drogas, reportó The New York Post.

Los análisis de ADN realizados al vocalista fueron publicados por el doctor Bill Sullivan en su libro Pleased to Meet Me: Genes, Germs and the Curious Forces That Make Us Who We Are.

"Ozzy de hecho es un mutante genético", declaró el autor.

Las muestras de ADN fueron analizadas por Knome Inc., una empresa especializada en el estudio del genoma humano.

Al secuenciar las muestras, se pudieron evidenciar variaciones que pueden ser catalogadas como mutaciones.

La esposa de Ozzy, Sharon Osbourne, bromeó sobre los descubrimientos en su pareja.

"Yo siempre he dicho que en el fin del mundo habrán cucarachas, Ozzy y Keith Richards", compartió.