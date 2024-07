Nacho Cano niega polémica con inmigrantes; acusa persecución

Nacho Cano negó haber contratado bailarines inmigrantes para su musical ‘Malinche’ y acusó que las autoridades lo persiguen por un solo motivo: desviar la atención de asuntos políticos.

Ignacio de la Macarena Cano Andrés, conocido como Nacho Cano, fue detenido en Madrid por presuntamente contratar a mexicanos en situación irregular para un espectáculo teatral, según señaló la prensa española este martes.

En una conferencia de prensa, el compositor y productor, quien fue recibido entre aplausos por un grupo de becados mexicanos, salió a declarar ante los medios de comunicación que únicamente fue interrogado por un caso aislado que se trataría de una bailarina que llevaba tiempo siendo vista entre el elenco de Malinche como una persona conflictiva.

"Yo no he hecho nada malo, ellos han convivido con todo el elenco y todo el mundo y no hay nada qué ocultar, todo es transparente... Van por mí con lo que sea”.

"Fue por una persona que estuvo amenazando que iba a denunciar, pasó tiempo y hace dos semanas aparecen doce personas de la policía en la escuela donde se imparten las clases, un lugar donde incluso había menores de edad, no hacían falta doce policías”.