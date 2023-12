Naomi Scott protagonizará la secuela de la cinta de terror “Smile”

“Smile 2” ya encontró a su estrella principal en la actriz Naomi Scott, según Deadline Paramount Pictures dio luz verde a la continuación después de que la primera cinta se convirtiera en uno de los mayores éxitos del 2022 en cines, el director Parker Finn está enfocado en que la secuela mantenga el nivel.

La británica de 30 años cuenta con varios proyectos importantes, ganando reconocimiento tras interpretar a la princesa Jasmín en el live action de Disney “Aladdín”, Kimberly Ann Hart la Ranger Rosa en la cinta de Power Rangers del 2017, Elena Houghlin en los Ángeles de Charlie del 2019, Mohini "Mo" Banjaree en Lemonade Mouth, y Olivia Lytton en la miniserie Anatomía de un escándalo.

Sonríe siguió la historia de la Dr. Rose Cotter quien tras atender a una paciente, se queda con un fuerte trauma cuando la chica se quita la vida frente a ella, pero el terror se vuelve más intenso cuando descubre que es parte de algo más siniestro ya que el responsable es una entidad maligna que hace que se repite ese patrón torturando a sus víctimas durante días.

Destruyéndolas mentalmente, hasta que las obliga a suicidarse y quien los presencia queda con esa maldición, por lo que una segunda parte promete mucho, aunque la trama permanece en secreto, por lo que los fanáticos están elaborando sus propias teorías de lo que podría pasar.

Esa primera cinta fue estelarizada por Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Caitlin Stasey, Kal Penn y Rob Morgan, se desconoce si alguno de los actores reornará para la continuación o si serán completamente nuevos protagonistas que sean atormentados.

Originalmente el plan es que fuera exclusiva del servicio streaming Paramount Plus pero los directivos cambiaron su decisión después de observar los resultados en las funciones de prueba, lo cual fue uno de los mayores aciertos ya que logró recaudar más de 213 millones de dólares a nivel mundial frente a un presupuesto de tan solo 17 mddls, convirtiéndola en un éxito rotundo.

El primer filme se convirtió en una de las grandes sorpresas del 2022 el cineasta Parker Finn se inspiró en uno de sus propios cortometrajes lanzado en 2020 llamado “Laura Hasn't Slept”.

En Rotten Tomatoes tiene un índice de aprobación por parte de la crítica especializada del 80% mientras que la audiencia le otorgó un 77%, por lo que una secuela era inevitable.

Mención aparte a la elogiada campaña publicitaria que consistió en meter gente en los estadios con la extraña y exagerada sonrisa que provocaba el mal de la película a sus víctimas.

La segunda película de Smile tiene un estreno programado para el 18 de octubre del 2024, es una de las prioridades más fuertes del estudio para el próximo año incluyendo Scream 7.

Naomi Scott has joined 'SMILE 2' (Via: @DEADLINE ) #Smile2 pic.twitter.com/RaGmJ3gBHb

Naomi Scott has been cast in ‘SMILE 2’.



In theaters on October 18. pic.twitter.com/zu6ekVPVgW