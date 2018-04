Natalia Lafourcade anuncia el fin... ¿de su carrera?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante mexicana Natalia Lafourcade ha sido desde los inicios de su carrera artística, un verdadero referente en la música.

El peculiar estilo musical de Natalia Lafourcade, le ha valido gran éxito y reconocimiento no solo en su país, sino en Latinoamérica y varias partes del mundo, publicó Debate.

También te puede interesar: Lenny Kravitz 'encendió' la Arena México

Actualmente Natalia Lafourcade, una de las mexicanas que hizo historia en la pasada edición de los Premios Oscar, se encuentra en la última etapa de su fabulosa gira Musas Tour.

En recientes entrevistas, la joven intérprete, ha dado a conocer que con Musas Tour estará cerrando un importante ciclo de su vida, ya que tras los últimos conciertos de su tour, los cuales se llevarán en el Teatro Metropolitan de la ciudad de México, se tomará un largo descanso de la música.

Natalia Lafourcade expresó en rueda de prensa en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa hace unos días: "Me voy a retirar un rato, no tengo ganas de grabar un disco o nada después, me daré un espacio de la música."

En sus redes sociales, Natalia Lafourcade compartió un par de video desde las hermosas playas de Mazatlán, Sinaloa donde invita a todos sus fans a los últimos conciertos de su Musas Tour, ya que según ella, no regresará a la música en un largo, largo tiempo.

Al compartir que sus conciertos en el Teatro Metropolitan están casi Sold Out, manifestó:

"Esto va a ser mi despedida, mi cierre de ciclo. Después de esto me voy a dar un espacio grande para disfrutar de la playa, por ejemplo."

La incertidumbre ha quedado en los millones de fans de Natalia Lafourcade, quienes se preguntan si en realidad la cantante regresará después de este anunciado descanso.