Natanael Cano presume auto de súper lujo en Monterrey

Natanael Cano dejó en claro que además de los corridos tumbados, también disfruta de los autos de lujo y la velocidad.

Se sabe que el intérprete de corridos tumbados, de sólo 22 años, tiene un gusto por los automóviles costosos, incluso se ha ventilado que posee una valiosa colección.

Lo cierto es que para cumplir con su compromiso en la primera edición del Dale Mixx, Natanael llegó al Parque Fundidora de Monterrey manejando un Lamborghini Aventador (con un valor estimado de 8.9 millones de pesos), mientras que sus acompañantes lo hicieron en un Lamborghini Urus con un precio estimado de 5 millones.

Natanael acudió al Fundidora para presentar su música actuación en el masivo que reunió a cientos de jóvenes y ofreció 17 propuestas musicales encaminadas al urbano y al regional mexicano.

A este festival que hermanó a los dos géneros que se disputan los primeros sitios de popularidad con sus respectivos hits, "Nata", como lo llaman sus fans y amigos, arribó muy relajado, incluso con la pila un poco baja al filo de las 22:22 horas bien resguardo por su equipo de seguridad.

Ésta no es la primera vez que asiste a un evento en Monterrey manejando sus propios carros.

A su ingreso a los camerinos del festival, el intérprete de "Rancho Humilde", "Amor Tumbado" y "Mi Bello Ángel" habló un poco de su pasión por los carros.

"Estamos cansados, pero listos", dijo al inicio de la charla, siempre resguardado por su staff.