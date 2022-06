No me pidan fotos: Natanael Cano reclama a sus fans por tratarlo como un objeto

Natanael Cano reclamó a sus fans por tratarlo como un objeto, así se considera cuando los admiradores se acercan a tomarse fotos con él y no le preguntan cómo está, por lo que refiere que ya no quiere ser tratado así.

El intérprete de corridos tumbados posteó un video en el que aclara que sí quiere a sus fans, pero se siente mal cuando sólo le piden la foto sin preguntarle nada, pues se siente como un objeto.

"La gente estaba triste porque dicen que yo no quiero a mis fanáticos ¿perdón?... una cosa es que a veces se pasen de lanza y otra es que crean que uno es un objeto, como un objeto, como ‘ponte para la foto’; no soy un objeto, soy un humano, una persona. A veces me piden una foto y se van, digo ‘wow, soy un objeto’", explicó.

Natanael, que suma ya varias polémicas por sus dichos, aclara que él gustoso cuando los fans le piden fotos en el escenario, y asegura que en los dos últimos años no había negado ninguna foto, pero últimamente sí lo ha hecho.

En un reciente video le pide a sus fans que si lo ven patinando o en la calle no le pidan fotos, pues es su tiempo libre y quiere disfrutarlo sin la interrupción de los fans.

Las nuevas declaraciones de Cano generaron críticas entre los cibernautas, quienes le reclamaron que él tampoco les pregunta cómo están cuando ellos se acercan a pedirle foto.

#natanaelcano … por favor dejen de pedirle fotos y autógrafos a este chamaco . Dejen de engrandecer gente pndja … Gracias !! 😡🤬🤬🤬 pic.twitter.com/mb6g3XQmiQ — JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) June 11, 2022

"Ok entonces el también usas a tu fans que son los que te dan de comer como objetos. No creo que él les pregunten cómo están cuando se acercan a él a tomarse una foto". "La fama se le subió a la cabeza a ese vato, después está pidiendo perdón y buscando a los artistas del momento para grabar y le dan la espalda y ahí es cuando entran en depresión y caen en las drogas, por el mal manejo, el ego y la arrogancia", se lee entre los comentarios.

¿Quién es Natanael Cano?

Natanael es un joven mexicano nacido en Hermosillo, Sonora en 1991 que comenzó su carrera musical a los 13 años, inspirado en algunos intérpretes de corridos como Ariel Camacho, Chalino Sánchez y Joan Sebastian.

A su corta edad el cantante de regional mexicano ostenta más de tres millón setecientos mil seguidores en Instagram.

Al parecer el público al que va dirigido la propuesta de Cano son los jóvenes que gustan del corrido tumbado, una corriente musical, que hace alusión a la violencia, sexo, y consumo de drogas, sus letras son explícitas con groserías y de contenido violento verbal.

Hace dos años se viralizó un video en el que atacó a Pepe Aguilar luego de que el cantante criticara a los corridos tumbados.

(Con información de El Universal)