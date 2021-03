Natasha Dupeyron confirma su postura a favor del aborto

MÉXICO.- Natasha Dupeyrón expresó nuevamente su postura sobre el aborto legal y sobre el poder del feminismo para transformar a la sociedad.

En su cuenta de Instagram, la actriz de 29 años compartió una fotografía en la que aparece con un pañuelo verde en el cuello, el cual simboliza el derecho a la legalización del aborto.

Acompañó la instantánea con una reflexión sobre feminismo, empatía y libertad.

La publicación de la actriz generó más de 96 mil "me gusta" y varios comentarios apoyando la causa y aplaudiendo a la actriz por sumarse a esta exigencia de las mujeres porque el aborto sea legal y seguro.

Dupeyrón ha sido constante en externar estas ideas feministas a través de sus redes sociales, donde ha posteado cuando asistió a la marcha del pasado ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Dupeyrón ha reiterado que el exigir que el aborto sea legal no significa que sea obligatorio.

Hace unas semanas, la actriz confesó que fue víctima de abuso sexual, y aunque no reveló el nombre del agresor, aclaró que no es algo fácil, es un proceso que lleva tiempo.

"Esta parte de mi no quiere quedarse callada, pero tiene miedo... hoy me atrevo a decirlo en voz alta, no es fácil saberte víctima, no es fácil vivir un abuso y entonces no te juzgues si todavía no puedes hablar, necesitamos mucho trabajo personal y mucho amor a tu gente, todo a su debido tiempo. Gracias a todas las chicas que hablan y denuncian", concluyó entonces, cuando hizo la revelación a través de sus estados en Instagram.