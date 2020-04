Natti Natasha: La pandemia nos ha afectado a todos

Nueva York.- Desde su aislamiento por la pandemia, Natti Natasha participa el sábado en el especial "One World: Together At Home", dirigido a contribuir a la lucha contra el coronavirus y celebrar a los trabajadores de la salud en el frente de la batalla.

