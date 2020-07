No fue suicidio, sino un accidente lo que mató a Naya Rivera

Los Ángeles.- Un desafortunado accidente es la principal hipótesis alrededor del fallecimiento de la actriz estadounidense Naya Rivera.

Después de casi una semana de su desaparición en el lago Piru, en California, y gracias a las labores de rescate que incluyeron equipos de buceo y tecnología sonar, su cuerpo sin vida fue encontrado la mañana de este lunes cerca de la superficie.

Rivera había salido de paseo con su hijo, Josey, de cuatro años, el miércoles pasado; la actriz de 33 años rentó un bote y fue cuando el tiempo límite se excedió —tres horas después— que el personal del lugar salió a buscarla y halló el bote al norte del lago pero en él únicamente se encontraba su pequeño, quien estaba dormido y portaba un chaleco salvavidas.

El menor, producto de su relación con su exesposo, el actor Ryan Dorsey, dijo a la policía que su madre se había lanzado al lago, lo ayudó a subir a la embarcación empujándolo por detrás y desapareció en el agua; en el bote se encontró otro chaleco salvavidas presumiblemente de la actriz.

"Creemos que ella reunió suficiente energía para llevar a su hijo de vuelta al barco, pero no lo suficiente para salvarse", informó el Sheriff Bill Ayub en conferencia de prensa la tarde de este lunes.

"Estamos seguros de que el cuerpo que encontramos es el de Naya Rivera. Ha sido un momento extremadamente difícil para su familia, como padres, madres, hijos e hijas nuestros corazones están con ellos y compartimos su pena por la pérdida de Naya", añadió.

Durante la conferencia, Ayub explicó además que por las condiciones de los restos, no hay señales de que se tratara de algún delito o suicidio, por lo que la principal teoría es que la actriz de "Glee" murió ahogada víctima de un accidente.

La búsqueda de Naya continuaba hasta la mañana de este lunes, aunque ya no se le buscaba con vida.

Después de darse a conocer una fotografía que envió a un familiar 90 minutos antes de que su pequeño fuera encontrado, llegó la fatal noticia. Según explicó el sheriff, el cuerpo que las autoridades recuperaron del lago tenía las características físicas y ropa de Naya, además, no existían reportes de otras personas desaparecidas en el área, motivo que ayudó a que fuera identificada la actriz.

En últimos días, circularon fotos de la familia de Naya y sus deseos porque apareciera con vida. Su padre nadó en el lago intentando encontrarla mientras que su madre fue fotografiada en la orilla del lago.

Parte del elenco de la serie "Glee" se manifestó tanto en redes sociales como asistiendo al lugar de los hechos. Su compañero, Chord Overstreet, se sumó en oraciones un día después de su desaparición.

Como forma de despedida, tanto familiares como actores, entre los que se encuentra Heather Morris, se tomaron de las manos a las orillas del lago.

This photo of the cast of #Glee gathering together at Lake Piru today where #NayaRivera’s body was found is incredibly powerful — especially when you consider today is the 7 year anniversary of Cory Monteith’s death. I’m a mess. pic.twitter.com/RhY9hUb78E