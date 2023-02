‘Necesita ayuda’: captan ebrio a Alejandro Fernández en concierto

Alejandro Fernández fue captado en aparente estado de ebriedad, durante su presentación en el Palenque de la Feria León 2023, luego de que el video se viralizara en redes sociales los fans del cantante lamentaron verlo así y señalaron que el artista necesita ayuda.

En los diversos metrajes que se hicieron virales, se ve a El Potrillo entonando algunas canciones con letras que por momentos no se entienden.

Otros asistentes aseguran que tenía la mirada hacia el suelo, que por momentos perdió el equilibrio, que colocaba el micrófono muy cerca de los instrumentos musicales al interpretar temas como "La Mitad que me Faltaba", "Me Dediqué a Perderte" y "Hoy tengo Ganas de ti".

📍IMÁGENES DE ALEJANDRO FERNÁNDEZ ❌ 🍻☹️ Ayer en el palenque de León Guanajuato #AlejandroFernandéz no podia terminar de cantar‼️😧 #León #Palenque #Alcoholismo #Alcoholico pic.twitter.com/hIqRGjdWPs

El hijo menor de Vicente Fernández no se ha pronunciado sobre los videos, pero sí compartió algunas fotos y mensajes en sus redes sociales sobre esa noche.

"Una chamarra de mezclilla, proveniente de las maravillosas manos de una chica que amablemente se acercó al ruedo para obsequiármela, desencadenó una serie de memorias de tiempos en los que el mundo brillaba un poco más y todo parecía más simple.

"El viejo nos enseñaba a crecer y nosotros aprendíamos cada lección Y cuántas nos siguen llegando, aún después de su partida", posteó en Instagram.

Las imágenes han dividivo los comentarios de internautas, mientras unos aseguran que podría estar atravesando un difícil momento, otros critican su falta de profesionalismo.

Veo a Alejandro Fernández así y siento feíto plebes, puede ser que esté así por su papá y yo a casi 4 años que perdí a mi mamá no lo asimilo y siento que me he puesto peor y es un dolor horrible, ahora él trabajando ante taaanta gente 🥺💔😪 la gente juzga y muy feo a veces! pic.twitter.com/8IoUD6L2dL