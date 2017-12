'Stranger Things' sí tendrá tercera temporada

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Los fans de "Stranger Things", reciben hoy buenas noticias. Netflix ha confirmado la temporada tres de la serie.

La plataforma de streaming realizó una encuesta en Twitter, preguntando a los fans si deberían de hacer otra temporada del popular programa. Poco después, la compañía confirmó que llegará, diciendo, "¡Por el amor de Steve, duh! Mantengan cerca los dardos –la temporada 3 sucederá oficialmente", informa el portal IGN Latinoamérica.

Aún no se ha anunciado la fecha de estreno y detalles sobre en qué se enfocará la tercera temporada.

Should we make another season of Stranger Things?