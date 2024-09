Netflix confirma que ‘Emily en París’ tendrá una quinta temporada

Prepárate para más atuendos a la moda y comida exquisita, pues Netflix ha anunciado que ‘Emily en París’ regresará a su plataforma para una quinta temporada.

Si pensaste que la historia de Emily había terminado con las dos partes en las que se dividió la cuarta temporada, estás equivocado.

La plataforma de streaming tomó sus redes sociales para revelar que la quinta parte de la serie romántica protagonizada por Lily Collins ya es un hecho, aunque no aclaró cuándo arrancaría el rodaje.

El anuncio de la quinta temporada se ilustró con un teaser de Emily sentada en una terraza de Roma mientras bebe un café espresso (con el número 5 en la base), diciendo: ‘No hay lugar como Roma’.

There's no place like Rome. Emily in Paris is coming back for SEASON 5! pic.twitter.com/UL3aRa0ftu