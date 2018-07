Luego de 18 años, Netflix 'destrona' a HBO en los Emmy

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- HBO es "destronado" de los Emmys por primera vez en 18 años.

De acuerdo con Vanguardia MX, en casi dos décadas nadie recibió más nominaciones al "Óscar de la televisión" que HBO, esos días llegaron a su fin gracias a Netflix.

Por primera vez, Netflix se convirtió en la plataforma con más nominaciones al Emmy, luego de 18 años de dominio televisivo de HBO.

El gigante del streaming recibió 112 nominaciones para la edición número 70 de los Premios Emmy , lo que representa 20 más de los que recibió en 2017, publicó Variety.

In total, Netflix earned 112 #Emmys noms! “We congratulate our creative partners on their unprecedented success today,” said Ted Sarandos. “We are particularly enthused to see the breadth of our programming celebrated with nominations spread across 40 new and returning titles." pic.twitter.com/q3muTZb7eQ