Netflix está desarrollando spin off de “Wednesday” centrado en el Tío Lucas

Wednesday se convirtió en uno de los mayores éxitos de Netflix de los últimos años, el programa centrado en Merlina interpretada por Jenna Ortega y dirigida por Tim Burton está desarrollando una segunda temporada.

La audiencia quedó ansiosa por más producciones relacionadas con “Los locos Addams”, pronto podrían tener un nuevo spin off protagonizado por el Tío Lucas.

La próxima serie ya se encuentra en desarrollo según Bloomberg y Deadline, se trataría de una comedia de terror el popular personaje de la excéntrica familia fue interpretado por Fred Armisen.

Merlina fue lanzada en la plataforma streaming de la N roja en noviembre del 2022, desde aquel momento registro un record de espectadores con 252.1 millones de visualizaciones, además de ser tendencia en redes sociales por lo que hay muchas expectativas por el segundo ciclo.

El Tío Lucas es uno de los favoritos de los fanáticos muchos recuerdan el gran trabajo que realizó con el personaje Christopher Lloyd en las primeras películas.

Mientras que Armisen conocido por su trabajo en Saturday Night Live apareció en el papel en el episodio 7 de la primera temporada de Wednesday como uno de los invitados especiales.

El Uncle Lucas fue de mucha ayuda para ayudar a su sobrina e incluso tuvo que usar sus poderes de electricidad para salvar a “Dedos”

No es el único de la Familia Addams que apareció en el show, recordando que Catherine Zeta-Jones retrató a Morticia, Luis Guzmán a Homero e Isaac Ordonez a Pericles muchos esperan que regresen y tengan más protagonismo, ahora con la expansión de la franquicia es más posible.

Jenna Ortega ahora tendrá créditos como productora en la temporada 2 de Wednesday la actriz de ascendencia mexicana y puertorriqueña ha prometido más elementos terroríficos y no centrarse tanto en elementos románticos, elevando las apuestas las grabaciones se realizarán en el mes de abril 2024 en Irlanda, es la prioridad para una de las jóvenes más cotizadas de Hollywood que incluso llegó un acuerdo con Spyglass para no regresar como Tara Carpenter en Scream VII.

