Netflix no aprende: anuncia secuela de la odiada "Death Note"

ESTADOS UNIDOS.- Como sabrán la película live-action de Death Note no tuvo una buena recepción, pero aún con las críticas en su mayoría negativas tenemos que se ha revelado que en Netflix ya están preparando su secuela.

Cabe señalar que esta confirmación de Death Note 2 no ha llegado a través de un comunicado, en realidad está un poco oculta dentro de un reporte de The Hollywood Reporter sobre el futuro de las películas en Netflix y no se incluyen muchos detalles al respecto, indicó el portal Fayerwayer.

En el artículo se menciona que Ted Sarandos, el jefe de Netflix, comentó que Death Note fue un "éxito considerable" y que Greg Russo se encuentra escribiendo el guión de la secuela.

Se desconoce si Adam Wingard regresará para dirigir la segunda parte, además de que no sabemos si la secuela dará respuestas a todo lo que quedó pendiente o si será una historia completamente diferente.

En fin, ya veremos cómo evoluciona este proyecto que esperamos en esta ocasión si logre complacer a los fans del material original.

¿Qué falló en la película?

Este es un apartado que podría cubrir todo el filme, desde el argumento original, hasta el uso de los personajes, recordemos qué pasó con esta adaptación de Death Note.

Los personajes: desde el comienzo las críticas hacía el reparto no se hicieron esperar, desde cambiar a todos su origen japonés hasta cambiar de color a el enigmático detective "L", las estrellas simplemente no dieron la talla para sus personajes, exceptuando a Willian Dafoe, que brindó voz al Dios de la muerte Ryuk.

El argumento: ¿Cuál es el mayor problema de cambiar la etnia a los personajes? Tener que ambientar o "americanizar" a los personajes; esto trajo varios problemas, desde cambiar de nombre a Misa, por Mía, hasta eliminar el rol de la mamá y la hermana de Light.

Light Yagami (O Turner): Un gran debate entre los fans del anime y el manga es qué personaje se lleva la serie, ¿Light, L, Near o Mello? Los principales personajes del manga, para muchos Light es la clave maestra de semejante obra como lo es Death Note, y aunque analizar al personaje nos llevaría mucho tiempo, podemos reducirlo a alguien inteligente, frío y metódico, tres elementos que no forman parte de la interpretación de Alex Wolf.