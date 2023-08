Netflix revela el tráiler del anime ‘Scott Pilgrim: takes off’

Este miércoles, Netflix lanzó el primer tráiler del anime ‘Scott Pilgrim: takes off’ y los fanáticos de los cómics y la película protagonizada por Michael Cera no tardaron en mostrar su entusiasmo.

La plataforma de streaming estrenará la serie animada el 17 de noviembre. Basada en la historia escrita por Bryan Lee O'Malley, nos contará una versión más alocada y eufórica de Scott que muchos esperan ver.

IS THAT NEW MUSIC BY SEX BOMB-OMB?!?!?!? pic.twitter.com/2KtaZeVPPf — Clear (@chrisclear_) August 16, 2023

Y hay más

A parte del adelanto, los creadores nos regalaron las primeras imágenes y lo único que podemos decir es 'WOW'.

En una de las imágenes podemos ver a Scott tocar con su banda ‘Sex Bob-omb’ y por supuesto, no podía faltar Ramona Flowers con su icónico corte (y color) de cabello.

Así es. 📷 El anime de Scott Pilgrim con las voces del elenco original y música de Anamanaguchi estrena el 17 de noviembre. ¿Están listxs para rockear? 📷📷 ¡Somos Sex Bomb-Omb! 1, 2, 3, 4... pic.twitter.com/7raR8qlL6c — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 16, 2023

Lo más emocionante para los fanáticos de la franquicia, fue ver que el reparto original de 'Scott Pilgrim vs los ex de la chica de sus sueños' no dudo en sumarse a este nuevo proyecto.

Por lo que ahora podremos difrutar de los personajes con las voces de los mismos actores que marcaron la infancia y/o adolescencia de muchos.

Michael Cera como Scott Pilgrim

Mary Elizabeth Winstead- Ramona Flowers

Kieran Culkin- Wallace Wells

Chris Evans- Lucas Lee

Brie Larson- Envy Adams

Mae Whitman- Roxie Richter

Brandon Routh- Todd Ingram

Anna Kendrick- Stacey Pilgrim

SCOTT PILGRIM x SCOTT PILGRIM TAKES OFF pic.twitter.com/ZCGDybneEg — Otakus Brasil 🍥 (@_OtakusBR) August 16, 2023

(Con información de Netflix)